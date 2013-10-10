Федеральная антимонопольная служба не нашла причин для аннулирования сделки о продаже тагильского ВГОКа
10 октября 2013, 17:00Общество
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Накануне стало известно, что НПРО «Урал», новый владелец ВГОКа, получил разрешение от Федеральной антимонопольной службы на приобретение предприятия.
Об этом сообщил вице-президент компании по крупным проектам Марат Атнашев, пишет 1prime.ru. Сейчас сделка находится в заключительной стадии, все процедуры завершатся уже в октябре. Напомним, 19 сентября ЕВРАЗ дал официальную информацию о продаже Высокогорского горно-обогатительного комбината за 20 миллионов долларов.
Соглашением о покупке предусмотрена финансовая поддержка ВГОКу в размере 400 миллионов рублей для нормализации оборотного капитала. Покупатель единовременно заплатит 5 миллионов долларов, затем 2 года будет ежемесячно выплачивать оставшуюся сумму равными долями.
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