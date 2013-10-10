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Федеральная антимонопольная служба не нашла причин для аннулирования сделки о продаже тагильского ВГОКа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Федеральная антимонопольная служба не нашла причин для аннулирования сделки о продаже тагильского ВГОКа

10 октября 2013, 17:00Общество
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