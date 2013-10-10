Федеральная антимонопольная служба не нашла причин для аннулирования сделки о продаже тагильского ВГОКа

Об этом сообщил вице-президент компании по крупным проектам Марат Атнашев, пишет 1prime.ru. Сейчас сделка находится в заключительной стадии, все процедуры завершатся уже в октябре. Напомним, 19 сентября ЕВРАЗ дал официальную информацию о продаже Высокогорского горно-обогатительного комбината за 20 миллионов долларов.