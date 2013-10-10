На дорогах Нижнего Тагила важное пополнение. У детского учреждения появился пешеходный переход (ФОТО)

Откладывать это дело руководители не решились. Поэтому пару недель назад обратились и в Администрацию города, написав обращение на имя С.К.Носова, и чуть позже в ГИБДД, к начальнику Коперкину Сергею Георгиевичу. И дело, кстати, не заставило себя ждать.

8 октября по улице Дружинина напротив детского центра «Гений» был установлен пешеходный переход. Представители детского учреждения благодарят всех участников процесса за содействие – и Администрации, и ГИБДД.

Так здорово, что буквально за один день они там всё изменили: и тротуар, и разукрасили, и лежачий полицейский рассказал Татьяна из детского центра TagilCity.ru.

Кроме того, Татьяна, представитель «Гения», отметила, что подобная ситуация (какая была до установки пешеходного) происходит сейчас около Политехнической гимназии на ГГМ. Там есть вход на территорию учреждения, а на пути к нему через дорогу – нет пешеходного. Важно обратить внимание ГИБДД и на это. В детском центре добились своего решения и теперь по полному праву гордятся этим.

Фотография из группы центра «Гений» Вконтакте