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На дорогах Нижнего Тагила важное пополнение. У детского учреждения появился пешеходный переход (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На дорогах Нижнего Тагила важное пополнение. У детского учреждения появился пешеходный переход (ФОТО)

10 октября 2013, 14:50Общество
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