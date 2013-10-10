На московских штрафстоянках нашли сотни невостребованных машин
Столичные власти столкнулись с неожиданным препятствием на пути развития сети штрафстоянок в городе. На пяти действующих объектах, расположенных в Москве, насчитали тысячу брошенных автомобилей. Их дальнейшей судьбой займутся судебные приставы.
«Скопилось большое количество раннее эвакуированных машин, и новые ставить просто некуда. Причем автомобили эти такие, что сумма штрафа за их пребывание на стоянке уже гораздо выше их стоимости. Их судьбой будут заниматься судебные приставы», — рассказал в интервью «Российской газете» глава ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Игорь Кузнецов.
В перспективе в мегаполисе заработают 22 штрафстоянки. Все их обещают расположить недалеко от станций метро, а также оснастить терминалами для оплаты штрафов и стоимости услуг по эвакуации автомобиля.
Сейчас город активно обновляет и расширяет парк эвакуаторов. Как сообщает портал m24.ru, 150 эвакуаторов Москва купила по лизингу, еще 150 - взяла на аутсорсинг. Это современные грузовики с двигателями экологического класса Евро-5, приемниками GPS и ГЛОНАСС. В будущем на улицах будут работать 1,3-1,4 тысячи эвакуаторов. На погрузку одного автомобиля уйдет не более 6 минут.