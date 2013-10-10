На московских штрафстоянках нашли сотни невостребованных машин

«Скопилось большое количество раннее эвакуированных машин, и новые ставить просто некуда. Причем автомобили эти такие, что сумма штрафа за их пребывание на стоянке уже гораздо выше их стоимости. Их судьбой будут заниматься судебные приставы», — рассказал в интервью «Российской газете» глава ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Игорь Кузнецов.

В перспективе в мегаполисе заработают 22 штрафстоянки. Все их обещают расположить недалеко от станций метро, а также оснастить терминалами для оплаты штрафов и стоимости услуг по эвакуации автомобиля.