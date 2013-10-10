Nissan определился с ценами на Terrano в Индии
В Индии начинаются продажи кроссовера Nissan Terrano. Клон «Дастера» продается с бензиновым мотором 1,5 мощностью 104 л.с.
или одним из двух вариантом полуторалитрового дизеля в 85 или 110 л.с. Пока доступны только переднеприводные машины с механической коробкой передач. У самой мощной модификации в трансмиссии 6 ступеней, у остальных - пять.
Дешевле всего в Индии обойдется дизельный Terrano. В переводе на наши деньги базовая комплектация стоит около полумиллиона рублей. В нее входят 4 электрических стеклоподъемника и водительская подушка безопасности. Топовая версия стоит около 650 тысяч. За эту сумму покупатель получит кожаную отделку салона и вставки под дерево, ABS с EBD, задний парктроник, две подушки безопасности.
На других рынках (если, конечно, Terrano появится на них) у модели будут свои особенности. За счет более солидного внешнего вида Nissan окажется дороже соплатформенника примерно на тысячу долларов. Возможно, японцы приготовили для своей машины и некие новые опции, которые призваны оправдать разницу в цене.