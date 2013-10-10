Nissan определился с ценами на Terrano в Индии

или одним из двух вариантом полуторалитрового дизеля в 85 или 110 л.с. Пока доступны только переднеприводные машины с механической коробкой передач. У самой мощной модификации в трансмиссии 6 ступеней, у остальных - пять.

Дешевле всего в Индии обойдется дизельный Terrano. В переводе на наши деньги базовая комплектация стоит около полумиллиона рублей. В нее входят 4 электрических стеклоподъемника и водительская подушка безопасности. Топовая версия стоит около 650 тысяч. За эту сумму покупатель получит кожаную отделку салона и вставки под дерево, ABS с EBD, задний парктроник, две подушки безопасности.