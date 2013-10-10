Нижний Тагил всерьез задумался о поддержке ремесленников

В начале заседания начальник управления культуры Администрации города Владимир Капкан зачитал несколько выдержек из нового областного закона по поддержке народно-художественных промыслов. В соответствии с этим законом в Нижнем Тагиле разрабатывается новая муниципальная целевая программа, в рамках которой будут применяться различные формы помощи ремесленникам, сообщают в пресс-службе Администрации города.

Например, в соответствии с городским постановлением о выставочно-ярмарочной деятельности уже сейчас мастера могут получать компенсацию за фактически понесенные затраты на участие в различных международных, российских и областных форумах. Она может составлять до 70 тыс. руб. При помощи областного бюджета они также могут возместить большую часть собственных средств, до 700 тыс. руб., потраченных на приобретение оборудования для развития своего промысла.

Также речь на заседании шла о специальных закупках брендовых вещей, которые Администрация города может приобретать у авторов в целях пополнения подарочного фонда, предоставлении городом промысловикам здания, чтобы они могли работать в одном месте, других преференциях творческим людям со стороны муниципалитета. Отметим, что тагильские мастера не так давно были отмечены мировыми (!) наградами в области камнерезного мастерства. Вручение состоялось в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, а уже сегодня, напомним, в музее состоится торжественное открытие уникальной московской выставки «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки».