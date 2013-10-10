Новости NISSAN от автоцентра КОНКОРД

В сентябре 2013 года состоялось одно из важнейших мероприятий автоиндустрии, которое проводится в Германии раз в два года, — Международный Франкфуртский автосалон (Frankfurt Autosalon). Эта выставка традиционно собирает всех самых известных автопроизводителей и становится местом презентации главных новинок автомобильного мира.

В рамках автосалона Nissan представил мировую премьеру — Nissan X-Trail нового поколения. Новый Nissan X-Trail оснащен системой безопасности Safety Shield, обновленной системой Nissan Connect, использует усовершенствованную электронную систему управления полным приводом — ALL MODE 4x4i, технологии Active Ride Control, Active Engine Brake, Active Trace Control. В дизайне нового Nissan X-Trail преобладают округлые линии современных кроссоверов. Новая платформа позволила автомобилю стать более просторным, особенно для пассажиров cзади.

Второй главной премьерой Международного автосалона во Франкфурте — 2013 стала ожидаемая многими новинка от Nissan — концепт Friend-Me. Автомобиль демонстрирует функции моделей будущего, способных взаимодействовать между собой и со своим водителем. Концепт Friend-Me разработан Nissan Design China и глобальным дизайн-центром Nissan под общим руководством Широ Накамуры, старшего вице-президента Nissan.