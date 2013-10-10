Опьянение стало отягчающим вину обстоятельством

Закон вносит поправки в Уголовный кодекс, позволяющие судье, в зависимости от преступления и личности подсудимого, признать опьянение отягчающим обстоятельством. Новый закон позволяет судье сделать это, но не обязывает.

По словам депутатов, в настоящее время в России каждое пятое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. При этом с каждым годом число таких преступлений растет. Кроме того, более 80% всех убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Именно эти цифры подтолкнули депутатов к принятию данного закона.