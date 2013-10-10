Помириться, не доводя до суда: в столице Урала обсудят медиативный опыт тагильчан

Для тех, кто не в курсе, в залах суда Нижнего Тагила открыты комнаты примирения, где медиаторы работают со сторонами вплоть до результата. Согласитесь, для гражданского судопроизводства иногда уместно решить спор без судебных разбирательств. Тем не менее, результаты пока скромные – несколько десятков обращений против миллиона дел суда.

Однако Нижний Тагил в передовиках, и сегодня в Екатеринбурге состоится конференция международного уровня, где будут обсуждать опыт медиативного регулирования. Рассказывать про примирительные процедуры также приедут практики из Италии, Германии, Финляндии. Кстати, добавим, в столице Урала тоже есть примирительные комнаты, созданные в качестве эксперимента.

Верховный суд РФ высоко оценил результаты уральского эксперимента и рекомендовал другим регионам перенимать опыт, передает «Российская газета». Кто знает, может в будущем новый институт даже разгрузит людей в мантиях, а граждане смогут разрешать свои бытовые конфликты без суда.