«Самые лучшие, самые достойные». Полиция Нижнего Тагила приглашает на обучение выпускников (ФОТО)

Так, вчера майор внутренней службы Мария Скакун, начальник отделения профподготовки отдела по работе с личным составом, поведала школьникам о возможных вакансиях в вузах системы МВД России. Кстати, для школы №64 полицейские – нередкие гости. На этот раз Мария Михайловна рассказала о преимуществах и льготах обучения в высших учебных заведениях МВД России.

Выпускник, заинтересовавшийся службой в полиции, может претендовать на бесплатное и очное обучение. Также курсанты институтов пользуются точно такими же льготами, как и сотрудники органов внутренних дел. В учебном заведении им выплачивается стабильная заработная плата в размере 15 тысяч рублей. При необходимости им предоставляется жилье на территории института, бесплатное питание, форменное обмундирование. Студентам уже 4 курса таких ВУЗов присваивается специальное звание – младший лейтенант. Офицерское звание влечет за собой и повышение заработной платы.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Прием на обучение имеет ограничение – возраст молодых людей должен быть до 25 лет. Есть сложность и в прохождении медицинской комиссии, потому что медицинский отбор довольно жесткий, но, не смотря на это, выпускники справляются со всеми трудностями и приступают к учебе. То есть правила поступления в ВУЗ такие же, как при оформлении на службу в органы внутренних дел поясняют в пресс-службе МВД.

Если подростки определились с выбором профессии и подошли к данному вопросу со всей серьезностью, если они занимаются спортом или в каких-то секциях, то для них, как правило, сдать нормативы по физической подготовке не составляет никакого труда. Это касается и выпускных результатов ЕГЭ, которые они сдают в школе. Если желающие молодые люди постарались и приложили максимум усилий, то преграды преодолеваются без особого труда.

В основном приглашаются одиннадцатиклассники, потому что для поступления требуются результаты ЕГЭ. Хотя в прошлом году, вспоминает Мария Скакун, были случаи, что абитуриентами становились ребята и после армии, и после техникумов. Профориентационные мероприятия проводятся ежегодно, по возможности сотрудники полиции бывают во всех учебных заведениях города Нижнего Тагила.

В прошлом году в качестве претендентов на обучение было направлено 40 человек от Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», из них поступило в ВУЗы МВД России 12 тагильчан. Поступили самые лучшие, самые достойные.