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«Самые лучшие, самые достойные». Полиция Нижнего Тагила приглашает на обучение выпускников (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Самые лучшие, самые достойные». Полиция Нижнего Тагила приглашает на обучение выпускников (ФОТО)

10 октября 2013, 12:10Общество
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