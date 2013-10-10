Станет ли 17 октября роковым для мировой экономики?

С началом нового финансового года в США 1 октября около 800 тыс. американских госслужащих оказались временно отправленными в неоплачиваемый отпуск. Время идет, республиканцы и демократы пытаются наладить ситуацию и предлагают создание комитета, в состав которого войдут как представители Конгресса, так и члены Сената. Возможно, таким образом, США делает первые шаги по выходу из шатдауна (временное частичное прекращение работы государственных органов), ведь над Штатами нависает госдолг в $ 16,7 трлн. Первая неделя после того, как правительство приостановило свою работу, обошлась Штатам в $ 1,6 млрд. Сейчас убытки американской экономики составляют $ 160 млн / день. По прогнозам экспертов общие потери страны должны составить $ 2 млрд. При этом дефицит госбюджета в августе составил $ 147,9 млрд, согласно данным Министерства финансов.

Повторимся, совсем с другими более опасными и даже катастрофическими последствиями придётся столкнуться в том случае, если Конгресс не одобрит повышение лимита государственного долга, пишет издание snob. Тогда, после 17 октября, американское правительство не сможет отвечать по своим обязательствам в полном объёме. Потому, что у него не будет возможности брать в долг, а текущих поступлений в бюджет не хватит даже на погашение долговых бумаг и процентов по ним. Это будет означать дефолт. Последствия для мировой экономики могут быть самыми тяжёлыми и непредсказуемыми.

Отметим также, что ЦБ США все еще не свернул политику количественного смягчения (QE), которая заключается в стимулировании внутренней экономики страны. ЦБ продолжает закупать финансовые активы с целью увеличить капитал в национальной экономике. Кроме того, приход новой главы ФРС Джанет Йеллен, сделает общую картину еще более неясной.

Главный экономист МВФ Оливье Бланшар не смог однозначно проанализировать возникший в стране шатдаун. По его словам, если США не поднимут потолок госдолга, им придется резко сокращать расходы. Это, в свою очередь, вызвало бы беспокойства на рынках, рецессию, а, возможно, и что-то худшее.

Перед США сейчас стоит множество нерешенных проблем: сокращение госрасходов, вопрос о поднятии потолка госбюджета, принятие дорогостоящей реформы здравоохранения. Немаловажную роль здесь играет и ЦБ, который все еще продолжает закупать активы стоимостью $ 85 млрд в месяц. Поэтому решать вопросы придется оперативно, до наступления 17 октября, которое может обернуться роковым как для страны, так и для мировой экономики комментирует Первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.