Тагильчанин, успевай получить бесплатную консультацию психологов! На Театральной площади и только до 15:00
10 октября 2013, 11:45Общество
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Сегодня весь мир отмечает День психического здоровья, и Нижний Тагил памятная дата тоже не обошла стороной. Для горожан Психиатрическая больница №7 и Управление социальных программ и семейной политики приготовили настоящий сюрприз.
Итак, на Театральной площади с 12:00 до 15:00 взволнованные и обеспокоенные найдут микроавтобус, в котором их будут поджидать заботливые специалисты-психологи. Они-то и ответят на все интересующие вопросы, а кто-то, возможно, разберется в себе, хотя бы сделает первый шаг к изгнанию тараканов из головы.
Добавим, на площади будет много волонтеров, раздающих буклеты, брошюры и памятки, так что незамеченной акция не останется. Ну что ж, вперед, времени мало, а вопросов так много!
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