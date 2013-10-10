Тагильчанин, успевай получить бесплатную консультацию психологов! На Театральной площади и только до 15:00

Итак, на Театральной площади с 12:00 до 15:00 взволнованные и обеспокоенные найдут микроавтобус, в котором их будут поджидать заботливые специалисты-психологи. Они-то и ответят на все интересующие вопросы, а кто-то, возможно, разберется в себе, хотя бы сделает первый шаг к изгнанию тараканов из головы.