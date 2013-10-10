Узнай свой ВИЧ-статус: в Тагиле 11 и 18 октября будут работать пункты экспресс-тестирования

Напомним, процедура займет не более 15 минут. Важно отметить, что нельзя бояться проходить этот тест. Во-первых, вам обеспечена анонимность, то есть никто не будет кричать во все стороны о ваших результатах. Во-вторых, станет ясно, все ли в порядке с вашим здоровьем. И в-третьих, даже если результат окажется положительным, трагедии нет, поскольку от ВИЧ сегодня не умирают, а вовремя назначенная терапия сохранит вашу жизнь до старости, а иммунитет не будет уступать показателям обычного человека.

Итак, 11 октября мобильный пункт (микроавтобус марки «Баргузин») будет работать с 16.00 до 19.00 часов у ТРЦ «КИТ», а 18 октября - с 16.00 до 19.00 часов на площади перед гипермаркетом «Супер-Монетка» по ул. Юности, 16.

Как сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила, по состоянию на 1 июня 2013 года на территории Свердловской области официально зарегистрировано 61889 случаев ВИЧ-инфекции, показатель распространенности ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения составил 1403,5 что превышает общероссийский показатель в 3,2 раза. Более 1,4% населения области, по официальной статистике, являются ВИЧ-инфицированными.

Сегодня в эпицентре эпидемии не только лица, практикующие рискованное поведение – потребители наркотиков, но и социально-адаптированные молодые люди, трудоспособного возраста, в том числе женщины и дети.

В настоящее время наибольшему риску инфицирования подвержены люди трудоспособного возраста, не осознающие наличия у них факторов риска заражения ВИЧ. 83,2% ВИЧ-инфицированных, выявленных в текущем году, это люди в возрасте 18 - 39 лет.