В США продадут 10 `рождественских` суперкаров Aston Martin

Модификация суперкара от Neiman Marcus будет отличаться эксклюзивным оттенком кузова, окрашенными в синий цвет суппортами тормозных механизмов, черно-серебристыми 20-дюймовыми колесными дисками, а также креслами, обшитыми синей кожей с контрастной прострочкой, и вставками из натурального дерева в салоне. Кроме того, к автомобилю будет прилагаться набор фирменных кожаных чемоданов.

Техническая начинка открытого Vanquish останется прежней: шестилитровый двигатель V12 мощностью 565 лошадиных сил и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. С места до «сотни» Vanquish Volante разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 295 километров в час.

В прошлом году через каталог Neiman Marcus продавали спецверсию суперкара McLaren MP4-12C Spider. Все двенадцать «рождественских» суперкаров, каждый из которых оценивался в 354 тысячи долларов, были куплены в течение двух часов.