В США продадут 10 `рождественских` суперкаров Aston Martin
Десять суперкаров Aston Martin Vanquish Volante будут проданы через элитный рождественский каталог известного американского универмага Neiman Marcus. Стоимость каждого автомобиля составит 344,5 тысячи долларов США.
Модификация суперкара от Neiman Marcus будет отличаться эксклюзивным оттенком кузова, окрашенными в синий цвет суппортами тормозных механизмов, черно-серебристыми 20-дюймовыми колесными дисками, а также креслами, обшитыми синей кожей с контрастной прострочкой, и вставками из натурального дерева в салоне. Кроме того, к автомобилю будет прилагаться набор фирменных кожаных чемоданов.
Техническая начинка открытого Vanquish останется прежней: шестилитровый двигатель V12 мощностью 565 лошадиных сил и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. С места до «сотни» Vanquish Volante разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 295 километров в час.
В прошлом году через каталог Neiman Marcus продавали спецверсию суперкара McLaren MP4-12C Spider. Все двенадцать «рождественских» суперкаров, каждый из которых оценивался в 354 тысячи долларов, были куплены в течение двух часов.
До этого универмаг предлагал к Рождеству суперкары Ferrari FF, кабриолеты Chevrolet Camaro, а также Dodge Viper, Lexus IS-F и эксклюзивные BMW 7-Series.