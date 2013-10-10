«Водоканал» не готов ликвидировать утечку на Островского в Нижнем Тагиле. На это есть свои причины (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне редакция TagilCity.ru связывалась и с ЕДДС, и с ООО «Водоканал». Стало ясно одно, все в курсе данной утечки, но никто не может ничего решить - дежурно-диспетчерская служба ссылается на Водоканал, который, в свою очередь, ссылается на дежурно-диспетчерскую службу.

Также этим вопросом занялся активист «Тагил без ям» Игорь Балуев, который совершил несколько звонков в вышеназванные учреждения. Помимо уже известных фактов об осведомленности организаций, ему стало известно, что Водоканал собирается ликвидировать утечку только тогда, когда муниципалитет оплатит эту работу. А в Единой дежурно-диспетчерской службе занимаются, «решают» этот вопрос, но конкретные сроки не называют.

Отметим, что струя, вытекающая из-под асфальта, уже значительно увеличилась в размерах. Становится действительно страшно за коммуникации в этом дворе, ведь с наступлением холодов и подмерзанием льда ситуация может только усугубиться – асфальт попросту треснет.