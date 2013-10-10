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«Водоканал» не готов ликвидировать утечку на Островского в Нижнем Тагиле. На это есть свои причины (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водоканал» не готов ликвидировать утечку на Островского в Нижнем Тагиле. На это есть свои причины (ФОТО, ВИДЕО)

10 октября 2013, 18:00Общество
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