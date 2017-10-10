2 млн рублей похищено при строительстве жилья для сирот в Краснотурьинске (ФОТО)

Мошенничество на 2 млн рублей в ходе возведения жилья для сирот было выявлено в Краснотурьинске.

Известно, что подрядчик - компания «Стройреконструкция» - запросила полную оплату работ, однако фактически не выполнила запланированное. К примеру, не было произведено обустройство кровли, фасада, перегородок внутри здания, рассказали в прокуратуре региона. Деньги фирма получила в полном объеме, передаёт издание Накануне.





Сотрудники прокуратуры направили материалы в следственный отдел, который позже возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Прокуратура города контролирует расследование.

Фото: издание Накануне