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Новости Нижнего Тагила

2 млн рублей похищено при строительстве жилья для сирот в Краснотурьинске (ФОТО)

10 октября 2017, 09:30Добавить новость
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Мошенничество на 2 млн рублей в ходе возведения жилья для сирот было выявлено в Краснотурьинске.

Известно, что подрядчик - компания «Стройреконструкция» - запросила полную оплату работ, однако фактически не выполнила запланированное. К примеру, не было произведено обустройство кровли, фасада, перегородок внутри здания, рассказали в прокуратуре региона. Деньги фирма получила в полном объеме, передаёт издание Накануне.

Сотрудники прокуратуры направили материалы в следственный отдел, который позже возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Прокуратура города контролирует расследование.

 

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Фото: издание Накануне
 
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