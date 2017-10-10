Екатеринбургская епархия в Покров Пресвятой Богородицы начнет защищать Николая II (ФОТО)

Екатеринбургская епархия по благословению митрополита Кирилла начнет масштабную просветительскую кампанию, старт которой запланирован на 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Цель кампании – защита царской семьи и Николая II от распространяемой клеветы, пишет ZNAK. В рамках мероприятия в столице Урала появятся 50 плакатов с выдержками из переписки царской семьи. Аналогичная акция недавно стартовала в Москве.





Помимо этого будет запущен сайт о царской семье, где будет собрана подробная информация о жизни семьи последнего императора.







Фото: ZNAK