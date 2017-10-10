Родители 4-летней тагильчанки обвиняют ЖЭУ в травмировании ребенка

В Дзержинском районе Нижнего Тагила 2 сентября пострадала 4-летняя девочка.

Девочка поднималась вместе с мамой к подъезду пятиэтажки по адресу ул. Орджоникидже, д. 7 в Нижнем Тагиле. Она споткнулась о металлический штырь, торчавший из бетонной ступеньки, и упала.





Ребенка отвезли в больницу. Медики диагностировали у нее ушиб правой ноги и назначили лечение. Родители сообщили об инциденте в ЖЭУ № 1, которое находится в том же доме, и в прокуратуру.





В прокуратуре Дзержинского района отметили, что крыльцо входит в состав общего имущества жилого дома. Нарушение должно быть устранено сотрудниками ЖЭУ № 1.





Однако в управляющей компании без объяснения причин отказались демонтировать штырь. Прокуратура подала исковое заявление с требованием взыскать с УК 10 000 рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщает ИА «Все новости».