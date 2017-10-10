Семья избитого подростка в Нижнем Тагиле ранее заплатила 5000 рублей за разбитое лицо одноклассницы

Мама характеризует избитого сына (Никиту) исключительно с положительной стороны. Как доброго и отзывчивого мальчика, который, правда, имеет проблемы в школе.

Никита - нормальный, добрый и отзывчивый. А если его постоянно обзывать и провоцировать - тут можно и озлобится. Он даже одно время в школу не хотел ходить. Переведу я его из этой школы, уже решено. Там ещё и родительница-сплетница сидит все в интернете и поливает грязью мою семью и сына. Я просто от них устала слушать бред, -- рассказала TagilCity.ru Наталья Кондрашова - мама Никиты.



Однако тагильчане, знающие подростка не как любящего сына или мальчика, жестоко избитого взрослыми мужчинами, характеризуют его поведение как далёкое от примерного.

Его знает не только школа, но и отдел полиции. И как потерпевший он там впервые, поверьте. Взрослые, умудренные опытом мужики, говорили, что Никите или по голове кто-то настучит за длинный язык, или он сам сядет, как только возраст позволит... Пусть выздоравливает и в учебу погружается с головой! -- прокомментировала инцидент в социальных сетях Татьяна Александровна - мать одного из одноклассников Никиты.



Более того, в своём юном возрасте Никита уже успел побывать в прокуратуре и в суде после избиения им одноклассницы.

Никиту я знаю очень давно. Он учится вместе с дочерью с нулевого класса. А до этого я успела побыть его воспитателем в детском саду. Конечно, он не всегда был таким. Думаю, дело в злоупотреблении алкоголем в семье. Ещё с младшей школы у него начались конфликты с моей дочерью. Она тихий, неконфликтный ребёнок. Но он не оставлял её в покое. Дважды я пыталась поговорить с его мамой, но она отшучивалась, говоря что-то вроде «наверное, влюбился в неё» , -- рассказала журналистам TagilCity.ru мама одноклассницы Никиты Татьяна Владимировна.



Кто из мальчиков в детстве не дёргал за косички одноклассниц? Подростки действительно подобным образом проявляют свой интерес к противоположному полу, однако в марте прошлого года между Никитой и его одноклассницей произошёл конфликт, в результате которого семьи дошли до суда.

В марте прошлого года очередной конфликт закончился избиением моей дочери. Столкнувшись с ней в плечами в проходе между партами, он сначала покрыл её трёхэтажным матом, затем и вовсе предложил «выйти». В коридоре он несколько раз ударил её кулаками по лицу. Она не рассказала ни учителям, ни бабушке с дедушкой, только мне. Я вернулась с работы, мы пошли сначала в школу, потом в травму, где зафиксировали побои. Были подозрения на перелом корня зуба, который стал шататься после избиения, но они не подтвердились. Губы был разбиты. Дочери несколько дней потом было трудно есть и говорить, губы начинали кровоточить. Мы заявили в полицию, полицейские поставили его на учёт, но дело не возбудили из-за малолетства Никиты. Прокуратура, в свою очередь, передала материалы в суд. Суд состоялся в этом году. Они выплатили 5000 рублей компенсации. Мама Никиты пообещала, что большое он к моей дочери не подойдёт. С начала этого года между ними ссор не было, однако у других детей конфликты с Никитой продолжаются, -- поделилась Татьяна Владимировна.



Мама Никиты признаёт, что суд действительно был. По её мнению, однако, причиной конфликта стали провокации одноклассников и корыстные мотивы родителей.

Суд действительно был. Мама денег попросила. Мы дали 5000 рублей. Она просила 20 000. Я в шоке. Девочка как обычно посещала школу. Все нормально. Учителя даже не знали. Чистой воды провокаторы, которые хотят денег. После этого случая одноклассники постоянно подначивают его - «тебе мало что-ли было?». Я очень устала от этой детской грязи. Злые они и точка, -- поделилась с журналистами TagilCity.ru Наталья Кондрашова - мама Никиты.



В своём обсуждении ситуации в социальных сетях некоторые из жителей Нижнего Тагила идут далеко и фактически возлагают ответственность за произошедшее на самого подростка:

Этот несчастный мальчик у всех на слуху в 95 школе, причем очень давно. Дело в том, что пострадавший Никита сам провокатор многих проблем и в своей жизни, и в жизни других. Его персона звучит во всех «аховых» ситуациях. Например, в ситуациях в его классе... Наказать ублюдков нужно, это бесспорно. Но, чтобы невменяемые мужики кинулись за пацанятами, это как же надо их «воодушевить»? Никите скорейшего восстановления и возвращения к школьной парте, -- прокомментировала пользовательница социальных сетей Татьяна.

Тем не менее, тагильчане, которых задел произошедший инцидент, единодушны в том, что взрослые не имели права так поступать с подростком и должны быть строго наказаны за содеянное.

Чего бы он им ни сказал тем мужчинам, нужно понимать, что они - взрослые, он - ребёнок. Он сказал, а они избили. Конечно, воспитанием надо заниматься в семье или в школе, с помощью беседы и доброго примера, а не рукоприкладством, доводящим до больницы и операций, -- рассказал журналисту TagilCity.ru детский психолог Алексей.



В школе, где до больничного учился Никита, подтвердили, что у мальчика есть проблемы с поведением, но, тем не менее, весь педагогический коллектив желает ему скорейшего выздоровления и возвращения к учёбе.