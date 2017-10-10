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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин попадет под суд за 300 грамм пороха и 50 кустов мака (ФОТО)

10 октября 2017, 10:30Добавить новость
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Плантацию из 50 кустов мака организовал у себя на огороде ранее судимый свердловчанин.

Полицейские в поселке Муртаково в Свердловской области пришли с проверкой к ранее судимому за незаконный оборот наркотиков местному жителю.

В ходе проверки было изъято более 50 кустов мака, который мужчина выращивал на огороде. Также стебли мака были обнаружены в доме нарушителя. Там же правоохранители нашли 300 грамм пороха.

Мужчина пояснил, что мак выращивал для себя, а порох нашел на улице.

Возбуждено уголовное дело, пишет «Вечерний Екатеринбург».

 

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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

 
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