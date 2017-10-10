Свердловчанин попадет под суд за 300 грамм пороха и 50 кустов мака (ФОТО)

Плантацию из 50 кустов мака организовал у себя на огороде ранее судимый свердловчанин.

Полицейские в поселке Муртаково в Свердловской области пришли с проверкой к ранее судимому за незаконный оборот наркотиков местному жителю.





В ходе проверки было изъято более 50 кустов мака, который мужчина выращивал на огороде. Также стебли мака были обнаружены в доме нарушителя. Там же правоохранители нашли 300 грамм пороха.





Мужчина пояснил, что мак выращивал для себя, а порох нашел на улице.





Возбуждено уголовное дело, пишет «Вечерний Екатеринбург».





Фото: ГУ МЧС по Свердловской области