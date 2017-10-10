Житель Сызрани лишился доступа к счетам из-за тезки из Нижнего Тагила

Житель Сызрани попал в неприятную ситуацию из-за жителя Нижнего Тагила.

У мужчины оказались арестованными банковские счета. Произошло это из-за накопившихся штрафов за нарушение ПДД. Причем все нарушения были совершены не в Сызране, а в Нижнем Тагиле.





При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у мужчины есть тезка в Нижнем Тагиле. У жителей разных городов полностью совпадают ФИО и даже дата рождения. В связи с этим произошло недоразумение, и штрафы тагильчанина были записаны на жителя Сызрани, пишет «Маленькая Сызрань».