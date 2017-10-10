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Новости Нижнего Тагила

Житель Сызрани лишился доступа к счетам из-за тезки из Нижнего Тагила

10 октября 2017, 16:10Добавить новость
ГИБДД,Нижний Тагил,Сызрань,штраф,ПДД,ошибка,двойник

Житель Сызрани попал в неприятную ситуацию из-за жителя Нижнего Тагила.

У мужчины оказались арестованными банковские счета. Произошло это из-за накопившихся штрафов за нарушение ПДД. Причем все нарушения были совершены не в Сызране, а в Нижнем Тагиле.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у мужчины есть тезка в Нижнем Тагиле. У жителей разных городов полностью совпадают ФИО и даже дата рождения. В связи с этим произошло недоразумение, и штрафы тагильчанина были записаны на жителя Сызрани, пишет «Маленькая Сызрань».

 
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