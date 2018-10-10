Фотография острова на Волчихинском водохранилище победила на международном конкурсе

Фотография острова сделана ранним утром 14 октября 2017 года на Волчихинском водохранилище, недалеко от Екатеринбурга. По словам автора снимка Василия Яковлева, снимал он около трех часов как с земли, так и с воздуха.

Я очень люблю снимать осенью. Наша уральская осень особенно красива,рассказал фотограф.

В 2018 году в конкурсе «Русская цивилизация» приняли участие более трех тысяч фотографов из 44 стран мира. В том числе из Коста-Рики, Новой Зеландии, Сальвадора, Барбадоса, Венесуэлы, ЮАР.