Фотография острова на Волчихинском водохранилище победила на международном конкурсе
Сегодня, 09:15ОбществоФото: Василий Яковлев
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Снимок «Парящий остров» фотографа из Екатеринбурга Василия Яковлева стал лучшим на международном конкурсе «Русская цивилизация» в номинации «Уникальная природа».
Сюжеты: Екатеринбург
Фотография острова сделана ранним утром 14 октября 2017 года на Волчихинском водохранилище, недалеко от Екатеринбурга. По словам автора снимка Василия Яковлева, снимал он около трех часов как с земли, так и с воздуха.
Я очень люблю снимать осенью. Наша уральская осень особенно красива,рассказал фотограф.
В 2018 году в конкурсе «Русская цивилизация» приняли участие более трех тысяч фотографов из 44 стран мира. В том числе из Коста-Рики, Новой Зеландии, Сальвадора, Барбадоса, Венесуэлы, ЮАР.
Работы победителей можно будет увидеть на выставке в «Центре искусств. Москва», который находится на территории храма Христа Спасителя, пишет Е1.ru.
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