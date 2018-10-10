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Фотография острова на Волчихинском водохранилище победила на международном конкурсе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фотография острова на Волчихинском водохранилище победила на международном конкурсе

Сегодня, 09:15ОбществоФото: Василий Яковлев
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