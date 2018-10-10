Инновационный центр по обучению детей ПДД открылся в Екатеринбурге

Планируется, что за год обучение в центре пройдут не менее двух тысяч детей. Для учеников разработаны несколько образовательных блоков. Для детей, которые передвигаются со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Также отдельно будет проходить обучение педагогов и родителей.