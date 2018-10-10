Инновационный центр по обучению детей ПДД открылся в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге открылся один из первых в России центров по обучению детей правилам дорожного движения.
Сюжеты: Екатеринбург
Планируется, что за год обучение в центре пройдут не менее двух тысяч детей. Для учеников разработаны несколько образовательных блоков. Для детей, которые передвигаются со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Также отдельно будет проходить обучение педагогов и родителей.
Центр по обучению детей ПДД входит в федеральную программу «Лаборатория безопасности». Ее цель — повышение безопасности дорожного движения в стране, пишет «Областная газета».
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