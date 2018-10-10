На конференции Futuremed 2018 обсудят будущее персонализированной медицины

На III Международной научно-практической конференции Futuremed 2018, которая состоится 18 октября в Санкт-Петербурге, будут обсуждаться перспективы персонализированной медицины в России.
По данным «Новых известий», на форуме будут присутствовать известные во всем мире эксперты и главы крупных международных компаний: посол Singularity University в РФ Евгений Кузнецов, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, основатель и генеральный директор ИНВИТРО Александр Островский, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, а также гендиректор холдинга «ФестМедиаИнвест» Федор Щербаков. Участники конференции обсудят проблему медицинского бизнеса в 21 веке, роль медицинских средств массовой информации в современном мире, а также представят новейшие разработки в медицине.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной в журнале «Вопросы экономики», призвал развивать в стране персонализированную медицину.
Председатель правительства отметил, что принятая концепция предиктивной, превентивной и персонализированной медицины способствует развитию перспективных направлений оказания медпомощи, при которой внимание уделяется индивидуальным особенностям каждого конкретного пациента. Также Медведев указал, что важно персонализировать работу здравоохранения, в частности профилактику и лечение заболеваний, а также разрабатывать персонализированные препараты.
Конференция Futuremed 2018 – это первое масштабное мероприятие в медицинской сфере, которое посвящено будущему персонализированной медицины в России.