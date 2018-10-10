На конференции Futuremed 2018 обсудят будущее персонализированной медицины

По данным «Новых известий», на форуме будут присутствовать известные во всем мире эксперты и главы крупных международных компаний: посол Singularity University в РФ Евгений Кузнецов, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, основатель и генеральный директор ИНВИТРО Александр Островский, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, а также гендиректор холдинга «ФестМедиаИнвест» Федор Щербаков. Участники конференции обсудят проблему медицинского бизнеса в 21 веке, роль медицинских средств массовой информации в современном мире, а также представят новейшие разработки в медицине.