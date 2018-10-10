Полицейский из Нижнего Тагила прошел во второй тур конкурса «Народный участковый»

В первом этапе конкурса Алексей Попов в ходе онлайн голосования набрал наибольшее количество голосов —1235. Благодаря этому полицейский прошел во второй тур.

Из 12 участников, попавших в финал, определится лучший участковый уполномоченного полиции региона, который и примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.