Реконструкцию музея-заповедника планируется завершить до 300-летия Нижнего Тагила

Впервые вопрос о необходимости ремонта комплекса зданий на Ленина, 1 был поднят в процессе ремонта набережной Нижнего Тагила.

Решение о реконструкции музея-заповедника до 300-летнего юбилея города было принято в ноябре 2017 года. Данный проект был включен в программу подготовки к празднованию круглой даты.

В августе 2018 года музей-заповедник, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, был передан в оперативное управление Нижнему Тагилу для начала ремонтных работ.

Мы должны двигаться в направлении того, чтобы здание приобрело достойный внешний вид. Это станет точкой притяжения в Нижнем Тагиле, отсюда будут начинаться все экскурсии. А те экспонаты, которые находятся в хранилище, должны быть выставлены в самом красивом виде, поделился планами Владислав Пинаев.

Замдиректора музея-заповедника Альфия Фахретденова рассказала, что данный комплекс помогает сформировать представление о центре Нижнего Тагила времен середины 19 века. Тогда здание имело весомое значение в деловом мире округа, в развитии его территории. После революции 1917 года Уральский металлургический трест также управлял заводами, шахтами и рудниками, а деловая жизнь продолжалась в этих зданиях.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»