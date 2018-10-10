Уголовное дело заведено на 75-летнего тагильчанина за срубленную яблоню

Как рассказали местные жители, мужчина решил срубить сухие рябины недалеко от своего дома, расположенного на ул. Ломоносова. Однако в процессе вырубки тагильчанин задел здоровое дерево яблони. Об этом прохожие сообщили в полицию.

Ущерб, причинённый пенсионером, был оценен в соответствии с постановлением правительства в 48 810 рублей. Как сообщает ИА «Все новости», сначала сумму ущерба разделили на всех жильцов дома и это позволило посчитать вред незначительным для уголовного преследования пожилого человека, но прокуратура опротестовала это решение.