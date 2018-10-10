Уголовное дело заведено на 75-летнего тагильчанина за срубленную яблоню

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75-летний тагильчанин обвиняется в незаконной рубке яблони. Мужчине грозит штраф в размере 500 тыс. рублей или до двух лет тюрьмы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали местные жители, мужчина решил срубить сухие рябины недалеко от своего дома, расположенного на ул. Ломоносова. Однако в процессе вырубки тагильчанин задел здоровое дерево яблони. Об этом прохожие сообщили в полицию.
Ущерб, причинённый пенсионером, был оценен в соответствии с постановлением правительства в 48 810 рублей. Как сообщает ИА «Все новости», сначала сумму ущерба разделили на всех жильцов дома и это позволило посчитать вред незначительным для уголовного преследования пожилого человека, но прокуратура опротестовала это решение.
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