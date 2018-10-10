Житель Нижнесергинского района осужден на 2 года за наезд на ребёнка

16 августа 2018 года суд признал водителя виновным и приговорил к 8 месяцам колонии-поселения и запрету на управление транспортными средствами сроком на три года.

Однако прокурором было вынесено апелляционное представление. В качестве доводов государственного обвинителя значились отсутствие действий со стороны подсудимого, свидетельствующих о его раскаянии, а также факт выезда водителя на полосу встречного движения, где был совершен наезд на несовершеннолетнюю. Однако изначально обвиняемый утверждал, что ребёнок в момент ДТП находился на его полосе.