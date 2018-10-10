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Житель Нижнесергинского района осужден на 2 года за наезд на ребёнка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнесергинского района осужден на 2 года за наезд на ребёнка

Сегодня, 16:24Общество
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