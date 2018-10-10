Житель Нижнесергинского района осужден на 2 года за наезд на ребёнка

Наказание жителю Нижнесергинского района по факту наезда на 7-летнего ребёнка увеличено с 8 месяцев до двух лет.
18 июня 2017 года житель села Шакурово Нижнесергинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребёнок получил тяжкие телесные повреждения.
16 августа 2018 года суд признал водителя виновным и приговорил к 8 месяцам колонии-поселения и запрету на управление транспортными средствами сроком на три года.
Однако прокурором было вынесено апелляционное представление. В качестве доводов государственного обвинителя значились отсутствие действий со стороны подсудимого, свидетельствующих о его раскаянии, а также факт выезда водителя на полосу встречного движения, где был совершен наезд на несовершеннолетнюю. Однако изначально обвиняемый утверждал, что ребёнок в момент ДТП находился на его полосе.
Нижнесергинский суд изменил приговор, увеличив подсудимому срок наказания до двух лет, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.