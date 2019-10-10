Экс-владелец обанкротившегося «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер на 62 году жизни

61-летний Заводов находился в тяжёлом состоянии из-за болезни. В Лондоне остался его сын.

Валерий Заводов был главой «Уралтрансбанка» в течении 28 лет. Офисы банка находились по всему Уралу, в том числе в Нижнем Тагиле. В 2002 году Заводов получил призвание «банкир года» в категории региональных банков.