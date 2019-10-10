Экс-владелец обанкротившегося «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер на 62 году жизни
Сегодня, 18:42ОбществоФото: архив «Уралтрансбанка»
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В Лондоне умер Валерий Заводов — основатель «Уралтрансбанка», который обанкротился в 2018 году, пишет Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
61-летний Заводов находился в тяжёлом состоянии из-за болезни. В Лондоне остался его сын.
Валерий Заводов был главой «Уралтрансбанка» в течении 28 лет. Офисы банка находились по всему Уралу, в том числе в Нижнем Тагиле. В 2002 году Заводов получил призвание «банкир года» в категории региональных банков.
В 2018 году Центробанк лишил «Уралтрансбанк» лицензии из-за неоднократного нарушения нормативов. После этого банк был признан арбитражным судом обанкротившимся. Во время проверки выявлена недостача имущества почти на два миллиарда рублей.
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