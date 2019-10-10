После смерти учащиеся УрГПУ студенты требуют обезопасить территорию вуза

Петиция появилась после того, как на скамейке возле вуза обнаружили тело первокурсницы,и студенты стали опасаться за собственную безопасность.

Территория аллеи, прилегающая к главному учебному корпусу, ответственность за которую возлагается на УрГПУ, не освещается в темное время суток, нет видеонаблюдения, и она не патрулируется силами охраны, что способствует не только разгулу преступлений, но и добавляет возможности для проникновения на территорию УрГПУ посторонних лиц с неизвестными целями,говорится в документе.

Студенты сообщают, что в сквере были случаи грабежей и попытка изнасилования, а также наплыв эксгибиционистов. По мнению учащихся руководство пединститута знает о проблемах, но бездействует.