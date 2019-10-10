Приложение Альфа-Банка признали самым доступным и удобным

Как сообщает издание Gorod55, лидером оказалась платформа Альфа-Банка.

Директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков пояснил, что в удобных цифровых услугах сегодня нуждаются все. Сервисы Альфа-Банка вполне подходят для особенных клиентов.

Управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин рассказал, что ежегодный рейтинг внедряется с 2017 года. С этого года эксперты изучают доступность приложений как отдельный сегмент.

Он добавил, что работа финансовых организаций по адаптации цифровых продуктов для людей с ограниченными возможностями достаточно обширна. В USABILITYLAB считают, что программисты обязательно должны обращать внимание на незащищенные категории пользователей.

Доступность приложения оценивалась по нескольким факторам. В целевую аудиторию включили пять категорий пользователей: незрячие, слабовидящие, страдающие нарушением слуха, имеющие нарушения моторики, люди без особенностей

При оценке учитывался стандарт ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по использованию веб-контента WCAG 2.1.