Суд Нижнего Тагила отказал экс-начальнику ингушского центра «Э» в УДО
Сегодня, 19:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву, который отбывает наказание за пытки, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Хамхоев отбывает наказание в исправительной колонии № 13 Нижнего Тагила. Прошение о смягчении наказания рассматривал Тагилстроевский райсуд.
В 2018 году Тимур Хамхоев был осужден на семь лет в 2018 году. Тогда ему были предъявлены обвинения в применении насилия к задержанным, вымогательстве и похищении.
В июле осужденному смягчили приговор. Он просил, чтобы один день, проведенный в тюрьме, ему засчитали за полтора дня.
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