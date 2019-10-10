В Екатеринбурге приставы опечатали детский сад из-за инфекции
Сегодня, 10:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Детский сад «Солнечный лучик» В Екатеринбурге закрыт по решению суда из-за энтеровирусной инфекции, сообщает УФССП по региону.
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Деятельность учреждения приостановлена на 20 суток из-за нарушения санитарного законодательства. Так как в составе группы из 25 человек присутствовали только 12, однако группа не была закрыта на карантин. Закрытие учреждения было необходимо для разобщения детей и недопущения распространения инфекции.
Входные двери опечатали. Заведующей вручили предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы,подчеркнули в ведомстве.
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