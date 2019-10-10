В Екатеринбурге приставы опечатали детский сад из-за инфекции

Деятельность учреждения приостановлена на 20 суток из-за нарушения санитарного законодательства. Так как в составе группы из 25 человек присутствовали только 12, однако группа не была закрыта на карантин. Закрытие учреждения было необходимо для разобщения детей и недопущения распространения инфекции.