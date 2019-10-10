В Екатеринбурге ветераны открыли обновленную площадь Обороны

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Сегодня, в Екатеринбурге официально открылась обновленная площадь Обороны. Участники возложили цветы к памятнику Седой Урал, поели кашу и прослушали официальные речи под патриотическую музыку, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Посетил мероприятие мэр города Александр Высокинский. Он поздравил всех с открытием новой площади.
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Отсюда жители уходили на фронт. Это больше чем сквер, это место памяти. Мы постарались сделать максимум, чтобы представить здесь историю района, сказал он.
Главной особенностью проекта в мэрии называют стэлы с историческими названиями, а также баки для раздельного мусора под стекло, бумагу и пластик. Во время реконструкции на площадке заменили плитки, дорожки, поставили скамейки и сделали украшения в виде гирлянд. Также на ней разместили информационные стенды с историей района.
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