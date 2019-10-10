В Екатеринбурге ветераны открыли обновленную площадь Обороны

Отсюда жители уходили на фронт. Это больше чем сквер, это место памяти. Мы постарались сделать максимум, чтобы представить здесь историю района, сказал он.

Главной особенностью проекта в мэрии называют стэлы с историческими названиями, а также баки для раздельного мусора под стекло, бумагу и пластик. Во время реконструкции на площадке заменили плитки, дорожки, поставили скамейки и сделали украшения в виде гирлянд. Также на ней разместили информационные стенды с историей района.