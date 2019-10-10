В Екатеринбурге задержан подозреваемый в нападении на 10-летнюю девочку

Инцидент произошел 5 октября на ЕКАД. Девочка ехала на автобусе, однако по ходу следования поняла, что перепутала рейс, вышла из транспортного средства и пошла по трассе. Недалеко от поселка Медный за ней увязался мужчина, который по дороге напал на ребенка и затащил в кусты. Там он попытался надругаться над несовершеннолетней. Девочке удалось сбежать и позвать на помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».