В Екатеринбурге задержан подозреваемый в нападении на 10-летнюю девочку
В Свердловской области задержали подозреваемого в попытке изнасилования 10-летней девочки, сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел 5 октября на ЕКАД. Девочка ехала на автобусе, однако по ходу следования поняла, что перепутала рейс, вышла из транспортного средства и пошла по трассе. Недалеко от поселка Медный за ней увязался мужчина, который по дороге напал на ребенка и затащил в кусты. Там он попытался надругаться над несовершеннолетней. Девочке удалось сбежать и позвать на помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».
Подозреваемый был обнаружен близ микрорайона Мичуринский, где он прятался в бане. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанного зовут Александр, ранее он был судим, известен под кличкой Таксист. В 2015 году мужчина освободился из колонии под Нижним Тагилом.
В момент задержания оперуполномоченные нашли и изъяли у Александра нож. Собранные улики представители МВД передали для дальнейшего расследования в Следственный комитет. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе городского УВД, сказал Горелых.
Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы.