В Камышлове директор автобазы оштрафован на 80 тысяч рублей за невыплату зарплаты
В Камышлове в ходе прокурорской проверки соблюдения трудовых законов на предприятии ООО «Автобаза 96» выявлено множество нарушений, сообщает пресс-служба областного ведомства.
Установлено, что на основании приказа руководства на предприятии были изменены сроки выплаты заработной платы, при этом дополнительные соглашения с работниками не заключались. По данному факту на гендиректора автобазы было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы в установленный срок лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение». Он оштрафован на 80 тысяч рублей.
Кроме того, сотрудники прокуратуры выявили другие факту нарушений трудового законодательства — отсутствие графиков отпусков, проверки условий работы, нарушения порядка прохождения обязательных медицинских осмотров.
По данным фактам заведены административные дела, которые направлены в Государственную инспекцию труда Свердловской области для рассмотрения по существу.