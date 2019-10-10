В Камышлове директор автобазы оштрафован на 80 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Установлено, что на основании приказа руководства на предприятии были изменены сроки выплаты заработной платы, при этом дополнительные соглашения с работниками не заключались. По данному факту на гендиректора автобазы было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы в установленный срок лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение». Он оштрафован на 80 тысяч рублей.