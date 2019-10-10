В Первоуральске разыскивается 14-летний подросток

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В Первоуральске 27 сентября пропал 14-летний Михаил Пасынков, сообщает поисковый отряд ABRIS.
Приметы Михаила: рост 154 сантиметра, светлые глаза, русые волосы, худощавое телосложение.
В день пропажи на нем были надеты двусторонняя куртка Nike, джинсы темно-синего цвета, черные кроссовки.
Уточняется, что подросток может находиться в любом городе региона.
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