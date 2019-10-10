В селе под Нижним Тагилом открыли мемориальную доску герою ВОВ

Уроженец села в 1941 году совершил геройский подвиг, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. 22 июня Новиков вместе с пограничниками 15-й отражал попытки противника переправится через реку Западный Буг. После ряда неудач немцы открыли артиллерийский и минометный огонь по пограничникам. Младший сержант Новиков три раза срывал попытки гитлеровцев переправиться.

Однако им удалось перебраться на другой берег и окружить то место, где укрывался Новиков. Не смотря на ранение, он продолжал стрелять по немцам. Пограничника доставили в здание монастыря на польской территории, где он умер во время допроса.