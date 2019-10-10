В Североуральске бывшей работнице больницы неправильно начисляли пенсию

С августа прошлого года женщина является получателем страховой пенсии. В период с 1994 по 2006 годы она работала в Североуральской ЦГБ. Сумма исчисленных на заявительницу за 2005 год страховых взносов и подлежащих уплате в пенсионный фонд должна была составить на 35 тысяч рублей больше, чем было учтено. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании сведений на лицевом счете заявителя недостоверными.