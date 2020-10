Глава свердловского Минздрава взял под личный контроль лечение девочки из шкафа

Процесс лечения полугодовалой девочки из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, находится под личным контролем министра здравоохранения Андрея Карлова, сообщает Е1.

Состояние девочки стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться,сообщил пресс-секретарь Минздрава. Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков рассказал, что на его практике таких историй были лишь единицы. Он говорит, что состояние здоровья новорожденной тяжелое, но на нем не сказался перелет в Екатеринбург. Мороков отмечает, что такие истории очень трудно выявить без помощи граждан, так как органы опеки часто обвиняют в попытке залезть в чужую жизнь. Люди как только увидели — сразу скандал и случился. Здесь надежда только на неравнодушие граждан и четкое исполнение своих обязанностей субъектами системы профилактики, считает омбудсмен. Он говорит, что если бы органы опеки получили хоть какую-то информация о происходящем, то меры были бы приняты моментально. Мороков прокомментировал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой о перевозке девочки на лечение в Москву. Он считает, что этот вопрос должны решать врачи и отмечает профессионализм медиков в Свердловской области. Напомним, в Карпинске шестимесячную девочку случайно обнаружили гости. Истощенного ребенка доставили на вертолете на лечение в Екатеринбург. Против матери возбуждено два уголовных дела, она находится на обследовании в психиатрической больнице. «На моей практике такого не было». Врачи рассказали о здоровье жившей в шкафу девочки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter