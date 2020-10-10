Контроль министра и пикет у мэрии. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле выявлено 19 заболевших коронавирусом за сутки, в Свердловской области подтверждено 198 случаев заражения, а в России этот показатель составил 12 846 человек. С начала пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 1 986 случаев заболевания, в регионе 30 915 и в стране 1 285 084 случая. В Свердловской области о т COVID-19 скончались 646 пациентов, шесть из них за прошедшие сутки. В России за время эпидемии умерли от коронавируса 22 454 человека.