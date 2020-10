Контроль министра и пикет у мэрии. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 октября.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял под личный контроль лечение малышки из Карпинска, которую мать пол года держала в шкафу. Её случайно обнаружили гости. Потом они передали ребёнка правоохранителям. Девочка была срочно госпитализирована на вертолете в Екатеринбург. Врачи диагностировали дистрофию третьей степени и приняли решение о кормлении через вену. На данный момент состояние малышки оценивается как стабильное. Глава свердловского Минздрава взял под личный контроль лечение девочки из шкафа В России стали чаще происходить пьяные ДТП. Многие из водителей, устроивших такое, не раз привлекались к ответственности. Кто-то садится пьяным за руль второй или третий раз. Наркологи считают, что пьяный человек не понимает реальной картины, отрывается от действительности и неверно оценивает происходящее. Причинами таких ДТП эксперты называют отсутствие контроля за выпившим человеком, мягкое наказание, невысокие размеры компенсации пострадавшим, безответственность и веру в возможность избежать наказания. Одним из вариантов решения считается лишение автомобиля, увеличение штрафов, срока лишения водительского удостоверения и принудительное посещение врачей-специалистов за свой счет. Смертельная поездка подшофе в Нижнем Тагиле. Почему растет число пьяных ДТП? В Нижнем Тагиле выявлено 19 заболевших коронавирусом за сутки, в Свердловской области подтверждено 198 случаев заражения, а в России этот показатель составил 12 846 человек. С начала пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 1 986 случаев заболевания, в регионе 30 915 и в стране 1 285 084 случая. В Свердловской области о т COVID-19 скончались 646 пациентов, шесть из них за прошедшие сутки. В России за время эпидемии умерли от коронавируса 22 454 человека. В Нижнем Тагиле зарегистрировано 19 случаев коронавируса за сутки В Екатеринбурге у здания мэрии собрались люди с целью проведения пикета в поддержку протестующих в Белоруссии. Одна из женщин стояла с плакатом, призывающих власти перестать выделять средства для поддержки президента Лукашенко. Сотрудники полиции пытались разогнать собравшихся людей, напоминая что мероприятие не санкционировано. Разгоняет полиция: в Екатеринбурге у здания мэрии собрались пикетчики

