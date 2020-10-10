Некоторые знаки зодиака начнут вести себя вызывающе 11 октября

Рыбы

На вас могут возложить очень много ответственности. На работе вы будете пользоваться огромным авторитетом. Начальство может попросить вас об одолжении, попросив справится с ответственным заданием. Во второй половине дня возможны командировки и участие в деловых встречах. После нагрузки ваша нервная система будет нуждаться в хорошем отдыхе. Займитесь водными видами спорта. Также можно собраться с родными и близкими для отдыха на свежем воздухе. В отношениях со второй половинкой вам может показаться, что вы несчастны. Не делайте поспешных выводов и не принимайте никаких решений.