Синоптики снова обещают уральцам потепление

Синоптики снова обещают уральцам потепление

Сегодня, 19:45ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ожидается потепление до +14 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Температура ночью будет постепенно снижаться вплоть до 13 октября. В этот день в Свердловской области местами ожидается -1 градус. Днем погода, в среднем, сохранится от +9 градусов до +14 градусов.

Местами возможны небольшие дожди. Ветер от пяти до десяти метров в секунду.

Температура будет держаться выше нормы на 2-3 градуса. Это происходит из-за миграции антициклона в сторону Казахстана, говорит главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, синоптики обещали заморозки на Урале. 8 сентября в некоторых районах Свердловской области температура ночью опустилась до -10 градусов.

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