Синоптики снова обещают уральцам потепление

В Свердловской области ожидается потепление до +14 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Температура ночью будет постепенно снижаться вплоть до 13 октября. В этот день в Свердловской области местами ожидается -1 градус. Днем погода, в среднем, сохранится от +9 градусов до +14 градусов. Местами возможны небольшие дожди. Ветер от пяти до десяти метров в секунду. Температура будет держаться выше нормы на 2-3 градуса. Это происходит из-за миграции антициклона в сторону Казахстана, говорит главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Напомним, синоптики обещали заморозки на Урале. 8 сентября в некоторых районах Свердловской области температура ночью опустилась до -10 градусов. Уральские синоптики рассказали о надвигающихся заморозках и потеплении

