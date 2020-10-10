Синоптики снова обещают уральцам потепление

Температура ночью будет постепенно снижаться вплоть до 13 октября. В этот день в Свердловской области местами ожидается -1 градус. Днем погода, в среднем, сохранится от +9 градусов до +14 градусов.
Местами возможны небольшие дожди. Ветер от пяти до десяти метров в секунду.
Температура будет держаться выше нормы на 2-3 градуса. Это происходит из-за миграции антициклона в сторону Казахстана, говорит главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Напомним, синоптики обещали заморозки на Урале. 8 сентября в некоторых районах Свердловской области температура ночью опустилась до -10 градусов.