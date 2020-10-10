Смертельная поездка подшофе в Нижнем Тагиле. Почему растет число пьяных ДТП?

В Нижнем Тагиле 3 октября на перекрестке улиц Победы и Пархоменко «ВАЗ-2109», проигнорировав красный сигнал светофора, столкнулся с Daewoo Nexia, которая затем зацепила Skoda Rapid. После этого «девятка» снесла ограждение и въехала в толпу пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате пострадали шесть человек. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась вечером в больнице. Как выяснилось, водитель «ВАЗа» на момент аварии был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Еще один пример, о котором говорила этим летом вся страна, — смертельная авария, виновником которой стал актер Михаил Ефремов. ДТП произошло в центре Москвы, на Садовом кольце, 8 июня. Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы. Вся передняя часть авто была смята, водитель получил сложные переломы ребер, рук и ног. За жизнь мужчины боролись несколько часов в НИИ Склифосовского, но он скончался. Сам виновный находился в неадекватном состоянии, в его крови был обнаружен спирт, а также наркотические вещества. Михаилу Ефремову было предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.
В Екатеринбурге 4 августа 2019 года произошло еще одно резонансное ДТП. Рано утром нетрезвый водитель Владимир Васильев за рулем чужого автомобиля KIA Rio на огромной скорости протаранил четыре автомобиля, которые стояли на перекрестке. В результате погибли два человека — водитель и пассажир такси, несколько человек пострадали. Отец Васильева пытался прикрыть сына и сдать за него анализы. Процесс по данному делу еще продолжается.
По данным отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», с начала 2020 года зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, один человек погиб, 24 получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, при этом были травмированы пять человек.
По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Ксении Морозовской, с начала этого года было составлено 108 материалов за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 627 пьяных водителей привлечены к ответственности, при этом отказались от освидетельствования на состояние опьянения 256 человек.
Даже несмотря на то, что ранее у виновников пьяных ДТП за плечами есть не один штраф или даже отобраны права, это все равно не останавливает их от желания оседлать железного коня будучи подшофе. Например, водитель, по вине которого в Нижнем Тагиле произошла крупная авария, 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В марте 2019 года он был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев за вождение в состоянии опьянения, а в сентябре того же года привлечен к ответственности по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ за повторное управление автомобилем, находясь в пьяном виде. Результаты его медосвидетельствования на состояние опьянения показали 0,723 промилле.
Врач-нарколог Алексей Сухотский объясняет, что в соответствии с действующим законодательством, показатель выше 0,16 миллиграмма на литр или 0,3 промилле, расценивается как нахождение в состоянии опьянения.
Это изменение скорости реакции, нарушение адекватной оценки ситуации, снижение критики к происходящим событиям. Это основные психиатрические проявления, сказал Сухотский.
Будучи в состоянии опьянения человек не понимает реальной картины, отрывается от действительности и неверно оценивает происходящее.
Причины, почему водители садятся пьяными за руль:
У меня были ситуации с погибшими детьми: там два миллиона взыскивали по детям. То есть, от одного до двух миллионов. Кроме этого, другие пострадавшие тоже могут заявлять свои требования виновнику — компенсация морального вреда также в рамках уголовного дела, если они признаны потерпевшими. Если они не признаны потерпевшими, они могут уже в гражданском порядке заявлять требования. По тяжкому вреду здоровью компенсация от 200 до 400 тысяч, средней тяжести до 200, в зависимости от рассмотрения суда, сказал он.
В принципе, какая-то логика есть. Это значительно приведет к уменьшению подобных ситуаций, это эффективно. Но у нас законодательно такой процедуры нет, говорит Андрей Володин.
Однако как считает секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин, главное — это гражданская сознательность и соблюдение законов.
Пока не будет системы, государственного контроля, можно придумывать любые наказания за вождение в нетрезвом состоянии, ничего не поможет. За хорошие деньги и хорошие связи можно откупиться, уйти от любой ответственности, считает секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин.