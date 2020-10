Смертельная поездка подшофе в Нижнем Тагиле. Почему растет число пьяных ДТП?

Актер Михаил Ефремов в пьяном виде въехал в грузовик, в результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров. В Нижнем Тагиле в начале октября пьяный водитель, ранее лишенный прав, въехал в толпу пешеходов, погибла женщина. Пьяные ДТП происходят все чаще и становятся резонансными. Что делать с пугающей статистикой?

В Нижнем Тагиле 3 октября на перекрестке улиц Победы и Пархоменко «ВАЗ-2109», проигнорировав красный сигнал светофора, столкнулся с Daewoo Nexia, которая затем зацепила Skoda Rapid. После этого «девятка» снесла ограждение и въехала в толпу пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате пострадали шесть человек. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась вечером в больнице. Как выяснилось, водитель «ВАЗа» на момент аварии был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Video: канал "Сети Тагила" на youtube Еще один пример, о котором говорила этим летом вся страна, — смертельная авария, виновником которой стал актер Михаил Ефремов. ДТП произошло в центре Москвы, на Садовом кольце, 8 июня. Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы. Вся передняя часть авто была смята, водитель получил сложные переломы ребер, рук и ног. За жизнь мужчины боролись несколько часов в НИИ Склифосовского, но он скончался. Сам виновный находился в неадекватном состоянии, в его крови был обнаружен спирт, а также наркотические вещества. Михаилу Ефремову было предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего. Video: YouTube канал Пятый канал новости В Екатеринбурге 4 августа 2019 года произошло еще одно резонансное ДТП. Рано утром нетрезвый водитель Владимир Васильев за рулем чужого автомобиля KIA Rio на огромной скорости протаранил четыре автомобиля, которые стояли на перекрестке. В результате погибли два человека — водитель и пассажир такси, несколько человек пострадали. Отец Васильева пытался прикрыть сына и сдать за него анализы. Процесс по данному делу еще продолжается. Video: YouTube канал ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО По данным отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», с начала 2020 года зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, один человек погиб, 24 получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, при этом были травмированы пять человек. По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Ксении Морозовской, с начала этого года было составлено 108 материалов за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 627 пьяных водителей привлечены к ответственности, при этом отказались от освидетельствования на состояние опьянения 256 человек. Люди «без тормозов» Даже несмотря на то, что ранее у виновников пьяных ДТП за плечами есть не один штраф или даже отобраны права, это все равно не останавливает их от желания оседлать железного коня будучи подшофе. Например, водитель, по вине которого в Нижнем Тагиле произошла крупная авария, 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В марте 2019 года он был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев за вождение в состоянии опьянения, а в сентябре того же года привлечен к ответственности по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ за повторное управление автомобилем, находясь в пьяном виде. Результаты его медосвидетельствования на состояние опьянения показали 0,723 промилле. Врач-нарколог Алексей Сухотский объясняет, что в соответствии с действующим законодательством, показатель выше 0,16 миллиграмма на литр или 0,3 промилле, расценивается как нахождение в состоянии опьянения. Это изменение скорости реакции, нарушение адекватной оценки ситуации, снижение критики к происходящим событиям. Это основные психиатрические проявления, сказал Сухотский. Photo: pixabay.com Будучи в состоянии опьянения человек не понимает реальной картины, отрывается от действительности и неверно оценивает происходящее. Причины, почему водители садятся пьяными за руль: Недостаточно контроля. За пьяными людьми мало кто следит. Как правило, прохожие далеко не всегда воспрепятствуют нетрезвому человеку, если заметят, что он садится за руль. Возможно, побоятся и просто проигнорируют. ГИБДД способна выявить таких нарушителей, однако делается это обычно при проведении рейдовых мероприятий. Также пьяных могут выявить сотрудники ППС при патрулировании улиц. Но сознательность должно проявить, первоочередно, окружение алкоголика.

Мягкое наказание. В первый раз штраф составит 30 000 рублей и лишение водительских прав на полтора-два года. При повторном инциденте наступит уголовная ответственность. Но ведь надо еще поймать и доказать.

Невысокие размеры компенсации. Адвокат Андрей Володин пояснил, что усредненная сумма компенсаций морального вреда при совершении смертельных ДТП — миллион рублей. В гражданском производстве, даже если человек остался инвалидом, суммы небольшие. У меня были ситуации с погибшими детьми: там два миллиона взыскивали по детям. То есть, от одного до двух миллионов. Кроме этого, другие пострадавшие тоже могут заявлять свои требования виновнику — компенсация морального вреда также в рамках уголовного дела, если они признаны потерпевшими. Если они не признаны потерпевшими, они могут уже в гражданском порядке заявлять требования. По тяжкому вреду здоровью компенсация от 200 до 400 тысяч, средней тяжести до 200, в зависимости от рассмотрения суда, сказал он. Безответственность. Некоторые люди не понимают, что даже небольшое количество алкоголя не позволяет садиться за руль. Им кажется, что, к примеру, выпитая бутылка пива ничего не значит. Они же себя хорошо чувствуют. Однако даже такое количество алкоголя уже нарушает координацию.

Вера в возможность уйти от наказания. Связи, деньги, должность прибавляют уверенности в себе. Если уж что-то и произойдет - можно оплатить хорошего адвоката, "договориться на месте" и прочее. Актер Ефремов сразу после совершения ДТП на камеру заявлял, что у него много денег и он оплатит лечение потерпевшему. Есть ли выход? Ужесточение наказания. Несмотря на то, что законодательство уже изменяли летом 2019 года и по новым правилам за ДТП в пьяном виде, в котором погиб человек, наказание составляет от пяти до 12 лет лишения свободы, все равно такие происшествия случаются. Суд, как правило, учитывает смягчающие обстоятельства, назначает около 5-7 лет, а потом приговор можно еще и смягчить, обжаловав. Не исключено, что практика вынесения максимального наказания по статье даст задуматься автомобилистам.

Изъятие автомобиля. Если у пьющего человека забрать права, он сядет потом пьяным за руль без них. Нужно забирать само средство потенциальной опасности. В принципе, какая-то логика есть. Это значительно приведет к уменьшению подобных ситуаций, это эффективно. Но у нас законодательно такой процедуры нет, говорит Андрей Володин. Photo: pixabay.com Увеличение суммы штрафов. Сумму в 30 тысяч рублей вряд ли можно назвать большой. По мнению Володина, мягкость наказания в этой ситуации не заставляет людей задуматься. Возможно, если бы при повторном нарушении сумма становилась выше или денежные штрафы заменяли реальными сроками, то это возымело бы эффект. Или если бы лишали свободы без альтернативы получить штраф или обязательные работы.

Увеличение срока лишения прав. Самый большой срок составляет три года. За пьяные ДТП с пострадавшими можно лишать прав пожизненно. Такое предложение неоднократно озвучивалось и депутатами Госдумы. Однако законодательно не принято.

Реабилитация водителей, пойманных пьяными за рулем. По мнению Алексея Сухотского, решение проблемы возможно за счет программ реабилитации водителей, которые практикуются в других странах - водителей обязывают за собственный счет посещать психолога или специализированные группы. Однако как считает секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин, главное — это гражданская сознательность и соблюдение законов. Пока не будет системы, государственного контроля, можно придумывать любые наказания за вождение в нетрезвом состоянии, ничего не поможет. За хорошие деньги и хорошие связи можно откупиться, уйти от любой ответственности, считает секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин.

