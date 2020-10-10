Смертельная поездка подшофе в Нижнем Тагиле. Почему растет число пьяных ДТП?

Люди «без тормозов»

Даже несмотря на то, что ранее у виновников пьяных ДТП за плечами есть не один штраф или даже отобраны права, это все равно не останавливает их от желания оседлать железного коня будучи подшофе. Например, водитель, по вине которого в Нижнем Тагиле произошла крупная авария, 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В марте 2019 года он был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев за вождение в состоянии опьянения, а в сентябре того же года привлечен к ответственности по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ за повторное управление автомобилем, находясь в пьяном виде. Результаты его медосвидетельствования на состояние опьянения показали 0,723 промилле.