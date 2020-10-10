Свердловским больницам выделят гранты на обследование контактных с больными COVID-19

Размер гранта будет зависеть от стоимости проведения теста, а также количества обследуемых.
Контроль за исполнением возложен на заместителя губернатора Павла Крекова. Указ распространяет действие на отношения с 10 июля 2020 года.
Согласно документу, гранты на обследование контактных пациентов смогут получить только государственные и муниципальные медицинские учреждения.
Для получения гранта медучреждениям надо направить в Минздрав региона заявление на его предоставление с расчетами и обоснованием суммы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также ряд других документов.
Напомним, 5 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил и ужесточил ограничения по коронавирусу, а также рекомендовал предприятиям перевести 30% работников на дистант.