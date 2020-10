Свердловским больницам выделят гранты на обследование контактных с больными COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о предоставлении грантов в виде субсидий медицинским учреждениям на проведение лабораторной диагностики граждан, которые контактировали с зараженными COVID-19 лицами. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Размер гранта будет зависеть от стоимости проведения теста, а также количества обследуемых. Контроль за исполнением возложен на заместителя губернатора Павла Крекова. Указ распространяет действие на отношения с 10 июля 2020 года. Согласно документу, гранты на обследование контактных пациентов смогут получить только государственные и муниципальные медицинские учреждения. Для получения гранта медучреждениям надо направить в Минздрав региона заявление на его предоставление с расчетами и обоснованием суммы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также ряд других документов. Напомним, 5 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил и ужесточил ограничения по коронавирусу, а также рекомендовал предприятиям перевести 30% работников на дистант. В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter