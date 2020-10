В девятом сезоне «Голоса» певец Александр Еловских из Березовского прошел слепое прослушивание.

К нему повернулись сразу двое судей — Валерий Сюткин и Пелагея. Александр исполнил песню Родриго Фоминса «Путь к свету», он выбрал команду Сюткина. Мне понравилось, такой голос упускать нельзя, поэтому буду краток: сочту за большое удовольствие если сделаете свой выбор в мою сторону,сказал Валерий Сюткин после выступления. Video: Youtube канал Голос Напомним, в сентябре Дмитрий Леванов из Верхней Пышмы прошел отбор в седьмой сезон проекта «Танцы» на телеканале ТНТ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter