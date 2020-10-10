Уральцы станут испытателями системы социальных сертификатов

Уральцы станут испытателями системы социальных сертификатов

Сегодня, 15:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Три региона УрФО, а именно Югра, Тюменская и Челябинская области, попали в список территорий в которых первыми испытают систему социальных сертификатов, сообщает «Уралинформбюро».

Программа подготовлена федеральным правительством, с ее помощью люди смогут получать социальные услуги не только в государственных и муниципальных структурах, но и в общественных некоммерческих организациях.

Документ дает право выбрать компанию для обращения за услугами образования, лечения, занятий спортом, социальной защиты и занятости. Сами организации при этом смогут не брать с людей деньги за счет компенсаций из бюджета. Этот вопрос вопрос особенно актуален в сфере детских кружков и секций.

Право на получение социального сертификата смогут получить граждане с ежемесячным доходом ниже регионального прожиточного минимума.

Определять исполнителей социальных услуг по сертификатам будут посредством конкурсов, эта мера позволит расширить конкуренцию на социальном рынке.

Юридически закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" вступил в силу 1 сентября 2020 года.

Напомним, в госдуме РФ подготовили предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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