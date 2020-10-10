Уральцы станут испытателями системы социальных сертификатов

Документ дает право выбрать компанию для обращения за услугами образования, лечения, занятий спортом, социальной защиты и занятости. Сами организации при этом смогут не брать с людей деньги за счет компенсаций из бюджета. Этот вопрос вопрос особенно актуален в сфере детских кружков и секций.