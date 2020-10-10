В Екатеринбурге пройдет презентация сериала «Перевал Дятлова»

В Екатеринбурге пройдет презентация сериала «Перевал Дятлова»

Сегодня, 12:39ОбществоPhoto: скриншот с YouTube канала Евгения Зиновьева
Презентация восьмисерийного фильма «Перевал Дятлова», который снял телеканал ТНТ, пройдет в Екатеринбурге в ноябре, сообщает URA.RU со ссылкой на PR-директора телеканала Екатерину Трофимову

Площадка для мероприятия пока не выбрана. На презентацию планируется пригласить екатеринбургских журналистов и активистов из фонда памяти группы Дятлова. Будут показаны две первые серии и закадровые материалы.

По словам Трофимовой, первая линия сериала — это расследование, которое проводит майор КГБ. Вторая линия — черно-белая, в ней воссозданы события 1959 года, когда группа Дятлова идет в поход. Цветные и черно-белые серии чередуются между собой, причем черно-белые снимались на настоящую пленку для эффекта «старого кино».

«Перевал Дятлова» сняли продюсеры сериала «Эпидемия». Участника группы Дятлова Семена Золотарева играет Егор Бероев, роль спасшегося туриста Юрия Юдина досталась Максиму Костромыкину, известному по сериалу «Ольга». Съемки длились 1,5 года.

Video:YouTube канал Евгения Зиновьева

Напомним, актеры Коляда-театра Константин Итунин и Олег Ягодин снялись в сериале на ТНТ.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
перевал дятловапрезентациясериалЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы