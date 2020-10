В Екатеринбурге пройдет презентация сериала «Перевал Дятлова»

Презентация восьмисерийного фильма «Перевал Дятлова», который снял телеканал ТНТ, пройдет в Екатеринбурге в ноябре, сообщает URA.RU со ссылкой на PR-директора телеканала Екатерину Трофимову

Площадка для мероприятия пока не выбрана. На презентацию планируется пригласить екатеринбургских журналистов и активистов из фонда памяти группы Дятлова. Будут показаны две первые серии и закадровые материалы. По словам Трофимовой, первая линия сериала — это расследование, которое проводит майор КГБ. Вторая линия — черно-белая, в ней воссозданы события 1959 года, когда группа Дятлова идет в поход. Цветные и черно-белые серии чередуются между собой, причем черно-белые снимались на настоящую пленку для эффекта «старого кино». «Перевал Дятлова» сняли продюсеры сериала «Эпидемия». Участника группы Дятлова Семена Золотарева играет Егор Бероев, роль спасшегося туриста Юрия Юдина досталась Максиму Костромыкину, известному по сериалу «Ольга». Съемки длились 1,5 года. Video: YouTube канал Евгения Зиновьева Напомним, актеры Коляда-театра Константин Итунин и Олег Ягодин снялись в сериале на ТНТ. Актеров Коляда-театра покажут в телесериале на федеральном канале

