В Нижнем Тагиле опровергли закрытие отделения «Сбарбанка» из-за COVID-19

Ранее в Нижнем Тагиле в социальных сетях жители стали распространять информацию о том, что отделение «Сбербанка», расположенное на проспекте Вагоностроителей, 3, закрыли из-за сотрудника, который заболел COVID-19. Ранее эта информация подтверждалась, якобы в помещении проводится дезинфекция.