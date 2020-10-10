В Нижнем Тагиле опровергли закрытие отделения «Сбарбанка» из-за COVID-19

Ранее в Нижнем Тагиле в социальных сетях жители стали распространять информацию о том, что отделение «Сбербанка», расположенное на проспекте Вагоностроителей, 3, закрыли из-за сотрудника, который заболел COVID-19. Ранее эта информация подтверждалась, якобы в помещении проводится дезинфекция.
Однако по информации пресс-службы, работа филиала была приостановлена по техническим причинам. Случаев коронавируса выявлено не было. 12 октября офис возобновит обслуживание клиентов.
Напомним, число зарегистрированных случаев в Нижнем Тагиле на сегодняшний день составило 1986 человек.