В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от гриппа

9 октября в Екатеринбург доставили очередную партию вакцины против гриппа, сообщает «Тагильский рабочий»

Партия составила 222 тысячи доз вакцины для взрослых, ее сразу отправили в 49 муниципалитетов Свердловской области. По данным министерства здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день от гриппа привились 1,26 миллионов уральцев, более 400 тысяч из них — дети. Бесплатно поставить прививку от гриппа в регионе могут работники медицины, образования, ЖКХ, транспортной сферы, а также призывники, беременные, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Вакцина бесплатно делается детям от 6 месяцев, школьникам и студентам. Напомним, в Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек привились от гриппа. В Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек поставили прививки от гриппа

