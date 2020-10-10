В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от гриппа

В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от гриппа

Сегодня, 14:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
9 октября в Екатеринбург доставили очередную партию вакцины против гриппа, сообщает «Тагильский рабочий»

Партия составила 222 тысячи доз вакцины для взрослых, ее сразу отправили в 49 муниципалитетов Свердловской области.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день от гриппа привились 1,26 миллионов уральцев, более 400 тысяч из них — дети.

Бесплатно поставить прививку от гриппа в регионе могут работники медицины, образования, ЖКХ, транспортной сферы, а также призывники, беременные, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Вакцина бесплатно делается детям от 6 месяцев, школьникам и студентам.

Напомним, в Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек привились от гриппа.

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