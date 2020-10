ЗакСо региона объявило дату рассмотрения инициативы о возврате прямых выборов мэра

Законодательное собрание Свердловской области собирается рассмотреть народную инициативу о возвращении прямых выборов мэров не раньше 27 октября, сообщает Znak.com.

Постановление о ее принятии к рассмотрению будет составлено 13 октября, тогда же будет определен состав комитета, отвечающий за законопроект. Во фракции КПРФ уже заявили, что поддержат общественную инициативу. Законопроект о прямых выборах мэров свердловских городов выдвинула группа представителей оппозицизии. Он был официально зарегистрирован и опубликован в «Областной газете». Инициативная группа собрала в поддержку законопроекта около 15 тысяч подписей жителей региона, из них легитимными были признаны более 11 тысяч, поэтому депутаты заксобрания обязаны рассмотреть законопроект. Напомним, в Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра. В Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра

