ЗакСо региона объявило дату рассмотрения инициативы о возврате прямых выборов мэра

ЗакСо региона объявило дату рассмотрения инициативы о возврате прямых выборов мэра

Сегодня, 10:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Законодательное собрание Свердловской области собирается рассмотреть народную инициативу о возвращении прямых выборов мэров не раньше 27 октября, сообщает Znak.com.

Постановление о ее принятии к рассмотрению будет составлено 13 октября, тогда же будет определен состав комитета, отвечающий за законопроект. Во фракции КПРФ уже заявили, что поддержат общественную инициативу.

Законопроект о прямых выборах мэров свердловских городов выдвинула группа представителей оппозицизии. Он был официально зарегистрирован и опубликован в «Областной газете».

Инициативная группа собрала в поддержку законопроекта около 15 тысяч подписей жителей региона, из них легитимными были признаны более 11 тысяч, поэтому депутаты заксобрания обязаны рассмотреть законопроект.

Напомним, в Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра.

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